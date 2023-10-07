أبرز أسئلة وإجابات مؤتمر حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي

العديد من التصريحات أعلنها المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي اليوم، ردًا على أسئلة الصحفيين والإعلاميين في المؤتمر الصحفي الأول للحملة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الأسئلة والإجابات على هيئة «س و ج».

- سيكون هناك لقاءات مع قامات ومفكرين واقتصاديين لتشكيل الرؤية، وبالتالي ستكون هناك اجتماعات ولقاءات في كل المحافظات ومع كافة الفئات، محتاجين نعرف هل الإعلام سيكون حاضر في هذه اللقاءات.. وهل هناك تصور لهذه الرؤية؟

سنبدأ باستهداف جميع المحافظات، وسنبدأ خطابنا موجه لجميع المواطنين المصريين، لكن بلا شك أننا نستهدف بشكل أساسي ومباشر فئة الشباب، دي من أولويات الحملة، فيما يتعلق بالإعلام، خصصت أكثر من فقرة في حديثي عن وسائل الإعلام، الحقيقة أننا سنعتمد على الشفافية والعلانية، وسوف نقوم بإعلان كل أنشطتنا وبالنسبة للاجتماعات العامة فطبيعة الحال زملائنا وأخواتنا الصحفيين والإعلاميين مدعويين لكل هذه الأنشطة والاجتماعات.

الأزمة الاقتصادية عالمية ليست مصرية فقط

- الظروف الاقتصادية أزمة عالمية نمر بها، والمواطن يشعر بالقلق من المستقبل نتيجة الظروف دي وليها تأثيرات عالمية بتأثر علينا داخل مصر.. كيف تتعامل الرؤية الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي مع هذه الظروف؟

الأزمة الاقتصادية عالمية ليست مصرية فقط، ولها انعكاسات مصرية نعترف بذلك، وبشكل أساسي هناك تضخم يجب مواجهته، سلاسل الإمداد والعملة الصعبة أصبحت بها مشاكل في العالم كله، وهناك رؤية للمرشح الرئاسي جار إعدادها بالتوافق وسيتم إعلانها، والحقيقة إن الجانب الاقتصادي له الباع الكبير في هذه الرؤية، نحن متفائلون إن شاء الله بالقادم، لأن إحنا عدينا المرحلة الصعبة التي كانت تستلزم الجهد الأكبر الحمدلله عدت، هيكون في حوارات وندوات واجتماعات سنعلن عن الجانب الاقتصادي في هذه الرؤية بشكل أكبر.

رؤية المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الولاية الثالثة تنطلق من بناء الإنسان

- في حالة فوز المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات.. ما المشروعات التي سيوجه بتنفيذها؟

- لنكمل ما بدأناه، أتصور إن الرؤية ستنطلق وستبني بشكل أساسي في المرحلة على بناء الإنسان المصري، بناء الإنسان المصري هو طول عمره أولوية وهدف، لكن لماذا لم يأت في المرحلة السابقة؛ لأنه يلزمه بنية أساسية، المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي قالها أكثر من مرة، علشان تتعلم وعلشان تتعالج، لازم مدرسة ومستشفى ولازم طريق، إحنا عدينا المرحلة الصعبة، بالمناسبة، القطاع الخاص في المراحل الأولية، ومراحل اضطراب الدول يحجم، لأن المخاطر عالية، الدولة لها دور اجتماعي قامت به على أكمل وجه، لا توجد تنمية مجانية يجب أن ندفع ثمن التنمية وأي تنمية يستلزمها بنية حقيقية.

- الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت إن الانتخابات هي انتخابات عام 2024 مع إن الانتخابات الرئاسية تقع في عام 2023.. بم تفسر ذلك؟

من قال أنها تقع في 2023 بس، طبعًا الهيئة الوطنية محقة في وصف الأمر بأنها انتخابات 2024، أنا أمامي إعلان النتيحة ونشرها في الجريدة الرسمية سيكون بتاريخ 16 يناير 2024، فبالتالي جزء من الانتخابات يقع في 2024 والقول الفصل في هذه المسألة أن المدة الرئاسية نفسها تبدأ وبسلام في 2024.