عضو بـ«النواب»: مصر تشهد استقرارا سياسيا يحقق نزاهة انتخابات الرئاسة

حضر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المؤتمر الصحفي العالمي للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع إعلان الجدول الزمني لمواعيد إجرائها.

أكد النائب عمرودرويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يمثل نقطه مهمة في تاريخ الجمهورية الجديدة، لاسيما وأن هذه الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن فتح باب متابعة الانتخابات للمنظمات المصرية والأجنبية يعكس حالة الاستقرار التي تشهدها مصر ويعزز ثقة الهيئة في قدراتها على إدارة هذا الملف.

وأوضح أن المؤتمر الصحفي العالمي الذي ستعقده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية يتضمن كل التفاصيل الخاصة بإدارة هذه العملية التي تحقق ضمانات النزاهة والشفافية والأمان

وفقا لما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات سابقا تجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ويجرى دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي تتحدد داخل مصر وخارجها، وفقا للجدول الزمني الذي يجرى إعلانه.