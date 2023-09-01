«نساء مصر» تطلق حملة لدعم ترشح السيسي في انتخابات الرئاسة: أعاد لنا الريادة

أعلنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، تدشين حملة تحت عنوان «المرأة وطن»؛ لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية مقبلة.

وقالت «العبسي» في بيان: «سنبدأ حملة وعي ودعم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلى كل مواطن شريف ومخلص لوطنه النزول والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية واختيار من يعبر عن رأيه وأفكاره وعليه أن يعي حجم الإنجازات ومسيرة التنمية التي حدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة».

دعم الرئيس السيسي للمرأة

وأشارت «العبسي»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنصف المرأة المصرية، وحقق لها العديد من الحرية ما جعلها اليوم متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل، فالرئيس أعطى للمرأة وضعها وصحح مكانتها داخل المجتمع، إلى أن أصبحت اليوم تتمتع بالحقوق السياسية والاجتماعية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ولفتت إلى أن جمعية نساء مصر، تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتعلن دعمه لها، من منطلق حجم الإنجازات والمشروعات التنموية التي ساهمت في إعادة الدولة المصرية لريادتها من جديد سواء على المستوى المحلي والدولي، وأصبحت كلمتها مسموعة بين أرجاء العالم، لا سيما بعد معاناتها وتدهور أحوالها خلال حكم جماعة الإخوان الارهابية إلى أن وهب الله لها رئيسا عزم على إصلاح حالة الخراب التي صنعها قيادات الإرهابية وعبر بها لبر الأمان وجعلها اليوم على مشارف الجمهورية الجديدة وأرسى لها مسار التنمية والبناء والتطوير.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن الحملة المزمع تدشينها ستكون مكونة من عدد من اللجان لتتيح لأي مواطن سيشارك بها الانضمام وفقا لمهاراته وقدراته، وهي «الإعلام والدعم التكنولوجي والتنظيم والتخطيط الإداري، ولجنة العلاقات والاتصالات، والمتابعة والحشد، ولجنة التنسيق الداخلي».