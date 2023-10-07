إزالة رصاصة من رئة نيجري بعد استقرارها في جسده 4 سنوات بالمنوفية

كشف الدكتور محمد الحاج علي أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة المنوفية، عن نجاح إزالة طلق ناري من رئة نيجيري أصيب بها قبل عدة سنوات، وبقيت بداخل جسده على مدار السنوات الماضية، موضحاً المريض كان يعاني من تلف الأنسجة المحيطة بالرئة واسترواح هوائي، ما استدعى إجراء عملية له للحفاظ على حياته.

إجراء جراحة إزالة رصاصة من رئة مريض نيجيري

وأضاف الدكتور محمد الحاج علي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المريض جاء من نيجريا للعلاج بعدما أصيب بطلق ناري برئته اليسرى في 2019، مؤكدا أنه جرى إجراء العملية بالمنظار الصدري الجراحي، ونجحت العملية وتمت إزالة الرصاصة بدون شق الصدر وإنما بالمنظار الصدري الجراحي.

الحالة الصحية للمريض بعد إجراء العملية الجراحية

وأوضح أن المريض كان يعاني العديد من الآلام نتيجة استقرار الرصاصة في جسده وتأثيرها على منطقة الرئة، مضيفا أنه بعد إجراء العملية استقرت حالة المريض، وأصبح لا يعاني من الآلام الناتجة عن وجود الرصاصة في جسده، مشيراً إلى إجراء الجراحة في أحد المستشفيات الخاصة بالمنوفية.