جامعة المنوفيه تنهي فعاليات الدورة الرابعة لإعداد القادة

أنهت جامعة المنوفية، فعاليات الدورة الرابعة لإعداد القادة ومديري الإدارات، بدورات حول التقييم والتقويم، الذي يندرج تحت قائمة العمليات الإدارية والاستراتيجية العصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

وأشارت الدورة، إلى الدور البارز في العملية الإدارية الكلية، التي تهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق غايات وأهداف المؤسسات والمنظمات العامة في القطاعات المختلفة، حيث يمثلان المراحل الأخيرة، في كلآ من التخطيط الاستراتيجي والإدارة الأستراتيجية.

كما تضمنت الفعاليات، التميز في الإدارة الحكومية، الذي يُعتبر من أهم الملفات التي تهتم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لتكون بمثابة البداية الحقيقية لتكوين جهاز إداري كفء وفعال، يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وعلى جانب مماثل، تناولت الفعاليات الذكاء الإنفعالي، وفن التفاوض والاقناع، الذي تضمن مفهوم الذكاء الإنفعالي، والذي يتلخص في قدرة الفرد على مراقبة انفعالاته وانفعالات الآخرين والتمييز بينها، واستخدام هذه الانفعالات، لتوجيه التفكير والسلوك بشكل إيجابي، يكفل فاعلية التواصل بين الأفراد وبعضها، الذي ينجم عنه صقل مهارات التفاوض والاقناع، التي يمكن أستخدامها للتأثير على الآخرين.