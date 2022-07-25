تعرف على أقسام كلية التمريض جامعه المنوفيه وشروط قبول الطلاب

يترقب الكثير من الطلاب والطالبات بعد انتهاء مارثون الثانوية العامة ظهور النتيجة ومعرفة التنسيق لوضع رغباتهم والاختبار بين الكليات المختلفة، ولعل من أبرز الكليات التي يبحث عنها الطلاب والطالبات هي كلية التمريض جامعة المنوفية وذلك بسبب توفير فرص عمل بعد الانتهاء من الكلية مباشرة، ونستعرض معكم التنسيق المتوقع للكلية وشروط القبول بها وأقسامها.

التنسيق المتوقع لكلية التمريض جامعة المنوفية

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض جامعة المنوفية في شبين الكوم، 323 درجة، أي بنسبة 78.7%، وذلك وفقا لتنسيق العام الماضي والذي شهد انخفاضا كبيرا في تنسيق الجامعات خصوصا كلية التمريض والتي كانت تقبل مجموعا في التسعينات خلال السنوات السابقة، وتقبل الكلية الحاصلين على الثانوية العامة شعبة العلوم فقط.

أقسام كلية التمريض جامعة المنوفية

ونشرت كلية التمريض جامعة المنوفية عبر موقعها الرسمي، الأقسام الموجوده بالكلية، وهي كالتالي: «تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، تمريض الأطفال، تمريض المسنين، تمريض صحة الأسره والمجتمع، تمريض الحالات الحرجة والطوارئ، تمريض الإدارة، تمريض الصحة النفسية، تمريض الباطني الجراحي»، وتعتبر كلية التمريض من الكليات المهمة والرائدة في مجال الصحة لذلك فهي تعتبر من الرغبات لكثير من الطلاب.

شروط القبول بكلية التمريض جامعة المنوفية

كما أعلنت كلية التمريض مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طالب كلية التمريض وتتمثل في أن يكون الطالب المتقدم معه شهادة طبية بأن ليس لديه أي أمراض معدية ولا تشوهات، وأن يكون المستوى النظري له بحالة جيدة وكذلك حاسة السمع وليس لدية أي مرض كبدي وبائي، بالإضافة إلى أن يكون الطالب معه شهادة التطعيم لفيروس لقاح كورونا.