وكيل «إسكان النواب» عن بيان البرلمان الأوروبي: توجيه لا يقبله المصريون

كشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تسلسل الأحداث لا يأتي صدفة، وقبل البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي كان هناك حديث في الكونجرس الأمريكي عن وقف المعونة لمصر.

صندوق النقد الدولي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قبل ذلك بساعات كانت هناك مطالبات من صندوق النقد الدولي بسرعة التعويم.

وأوضح أنه جرى تتويج هذه التدخلات ببيان البرلمان الأوروبي قبل إعلان الرئيس السيسي الترشح لولاية جديدة، تنم عن تنسيق شديد ومحدد وواضح المقصود منه الدولة المصرية وكل هذا لم يكن صدفة

لجنة الإسكان بمجلس النواب

وأكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التدخلات الخارجية لا تخيل على الشعب المصري والحل هو العمل بجد حتى يتم تطوير الاقتصاد والنهوض به

وأردف أن الشعب المصري يحدد رئيسه القادم من خلال انتخابات شفافة ونزيهة والإشراف القضائي هو من يحكم، والتوجيه لا يمشي مع مصر ولن يفلح في ظل تماسك المصريين.