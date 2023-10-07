استمرار تحرير تأييدات بالمنوفية لدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

واصل أبناء محافظة المنوفية، التوافد على مكاتب الشهر العقاري في محافظة المنوفية لتحرير توكيلات دعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، حيث جرى رصد إقبال كبير في جميع في جميع مراكز المحافظة.

إقبال على تحرير توكيلات دعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

وقال محمود أمين، أحد أبناء محافظة المنوفية، إن الإقبال على مكاتب الشهر العقاري مستمر لتحرير توكيلات دعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بالرغم من تقديمه أوراق ترشحه وهو ما يدل على حب المواطنين له وتقديرهم الكبير لتنفيذ للتنمية الشاملة في مصر بهدف تطوير وبناء الدولة المصرية.

وأوضحت شيماء السيد، أنها ذهبت لتحرير توكيل دعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بعد تنفيذه مشروعات حياة كريمة التي غيرت شكل القري في المنوفية، فالقري الآن أصبحت تضم مجمعات خدمية وتنموية وزراعية، ومدارس ووحدات صحية، وإنشاء الطريق، وتوصيل الصرف الصحي والغفو الطبيعي للمواطنين.

وأشار، محمود عبدالغفار، إلى أن الإقبال على مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات دليل على وعي المصريين ورغبة من الجميع في بناء مصر الحديثة.