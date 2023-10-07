«بيطري المنوفية»: تنفيذ 60% من المستهدف في حملة تحصين المواشي

أكد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أن الأسبوع الأول لحملة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز شهد تحقيق 60% من المستهدف، من خلال الحملات المتنقلة في جميع قرى ومراكز المحافظة.

تحصين المواشي ضد مرض طاعون المجترات

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حملة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، شهدت تواجدا ميدانيا من مسؤولي الإدارات في جميع الإدارات على مستوى المحافظة، موجها الشكر لكل من شارك في الحملة.

تحصين الأغنام والماعز للحفاظ على الثروة الحيوانية

وأوضح أن ما تم تحقيقه من نسبة مرتفعة أول أسبوع للحملة في محافظة المنوفية نتيجة الجهود الكبيرة في الحملات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية من المحافظات الأولى في تحقيق المستهدف من الحملات البيطرية التي يتم تنفيذها.

وأشار إلى أن الحملة تأتي وفق توجيهات وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومحافظ المنوفية، وبمشاركة الدكتور أحمد عبد الباري مدير إدارة الوقاية بالمديرية، والدكتور رمضان صلاح تعيلب مدير إدارة الإرشاد.