عمرو القماطي: بيان البرلمان الأوروبي محاولة لإفساد عرس الانتخابات الرئاسية

وصف النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، بيان البرلمان الأوروبي، بأنه هجوم ممنهج ومسيس ومسموم ضد الدولة المصرية لا يستند لأي أسباب أو دعاوى حقيقية ويريد الفوضى بمصر.

محاولة لإفساد عرس الانتخابات الرئاسية

واعتبر عضو الشيوخ، بيان البرلمان الأوروبي الأخير، بأنه محاولة لإفساد عرس الانتخابات الرئاسية ومرفوض تماما من جانب الدولة والقوى البرلمانية والشعبية في مصر.

الانتخابات الرئاسية

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بأن مصر تشهد خلال الفترة الحالية، حدثا شعبيا وديمقراطيا شديد الأهمية وهو الانتخابات الرئاسية، لكن الاتحاد الأوروبي، يحاول أن ينصب نفسه وصيا على مصر من خلال بيان مشبوه للبرلمان التابع له، ويختلق أكاذيب ضد مصر.

واختتم النائب عمرو القماطي بالقول، إن بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية، تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر التي لا تقبل بأي شكل من الأشكال أي إملاءات خارجية، وجاء مخالفا للقانون الدولى ويحتوي على أكاذيب ومعلومات خاطئة لا ترددها إلا قوى الشر والظلام والإرهاب، وعلى البرلمان الأوروبي سحب هذا البيان والاعتذار عنه.