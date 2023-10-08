من بلقاس إلى البطولات العالمية.. حكاية «عمر» مع تحقيق ميداليات الملاكمة

بينما كان يشاهد أصدقائه في أحد الأندية الرياضية يمارسون الألعاب القتالية والدفاعية، لفت انتباه «عمر عبد العزيز» ابن محافظة الدقهلية لعبة الملاكمة، التي قرر الالتحاق بها، وبدأ يحلم ببطولات عالمية لترتسم له أحلاما وردية.

قصة عمر عبد العزيز مع الملاكمة

تقدم عمر ابن مدينة بلقاس إلى النادي الرياضي، حتى يتعلم لعبة الملاكمة وهو في عمر الـ17 عاما، ليحقق حلمه ويلتحق برياضته المفضلة، وبدأ بتعلمها على يد المدربين الأكفاء، عندما بدأ بحصد البطولات في الملاكمة على مستوى المنطقة طلب ستاد المنصورة الرياضي بضمه إلى صفوفه وتدريبه على يد الكابتن مصطفى أمين المدير الفني الدولي للملاكمة بستاد المنصورة الرياضي.

ازداد إصرار عمر وحماسه وحلمه، لحصد بطولات على مستوى الجمهورية، حيث كان يؤدي التدريبات 3 مرات في اليوم الواحد، حتى يحقق مراده، إذ حصد بطولة منطقة أول دقهلية في البداية، وتدرب على مدار سنتين فقط داخل ستاد المنصورة، ليحصد 3 بطولات أول على مستوى الجمهورية.. بحسب عمر لـ«الوطن».

3 سنوات متتالية بطولة الجمهورية في الملاكمة

فاز صاحب الـ23 عاما في عام 2019، بثالث جمهورية، وفي 2020 ثاني جمهورية، حتى صدر قرار من الاتحاد المصري بضمه إلى المنتخب القومي في 2020، وفي 2021 حتى 2023، حاز على أول جمهورية 3 سنوات متتالية، محققا الميدالية الذهبية، في بطولة الجمهورية للنخبة في الملاكمة، التي أقيمت بالمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة 56 ناديا ومركز شباب 2023.

وفي عام 2021، حصد عمر أول بطولة الجزائر الدولية وبطولة البحر الأبيض المتوسط، كما نافس لاعب فرنسي كان مصنفا رابعا عالميا، واستطاع عمر التغلب على اللاعب، وفي السنة ذاتها حصل على وسام الرياضة 2021 من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

انهالت العروض على عمر عبدالعزيز للانضمام إلى الأندية الرياضية في مدينة القاهرة، لكن تمسك به مدربيه في ستاد المنصورة الرياضي، رافضين التفريط بالبطل الذي يمثل محافظة الدقهلية، وحصد أكثر من 9 ميداليات متنوعة بين ذهبية وبرونزية، سواء على مستوى الجمهورية أو دولية، «من ضمنها 3 ميداليات دولية واحدة ذهب و2 برونز»

ويواصل عمر: «من المفترض نتجهز الفترة المقبلة للمشاركة في بطولتين دوليتين للملاكمة العام المقبل، في شهري فبراير ومايو 2024، واحدة ستقام في إيطاليا والأخرى في تايلاند، حلمي أن أكون بطلا عالميا في الملاكمة، وأن أكون قدوة حسنة يقتدي بها الراغبين في اللعبة، وجميع الرياضيين، وأمثل مصر وأرفع علم مصر في البطولات العالمية والدولية».