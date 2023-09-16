«يمنى» أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد في الملاكمة

تأهلت البطلة يمنى عياد ابنة دمياط لاعبة فريق الملاكمه بالنادي الرياضي برأس البر بدمياط، لأولمبياد باريس لتصبح بذلك أول مصرية تتـهل إلى الأولمبياد.

لأول مرة في تاريخ تأهل مصرية لأوليمبياد الملاكمة

فازت البطلة يمنى عياد طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة دمياط في بطولة الجزائر وهزمت بطلة الجزائر 3-1 كأول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد في الملاكمة في التاريخ.

شهادة رئيس النادي الرياضي في يمنى: تستحق عن جدارة

يقول المستشار ياسر أبوهندية رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي، أن وصول البطلة يمنى يعد انجازا في المجال الرياضي المتميز بمحافظة دمياط، والذي جاء ليتوج جهودها الدؤوبة خلال مختلف أدوار البطولة ما أهلها للفوز بكل جدارة واستحقاق بهذا اللقب العالمي، الذي يعد مفخرة لدمياط وجمهورية مصر العربية.