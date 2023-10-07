انطلاق المعسكر التدريبي الأول لبرامج تمكين الفتيات في الإسكندرية

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الأول لبرامج تمكين الفتيات برنامج الرياضة من أجل التنمية في الإسكندرية تحت شعار «لياقتي ، مهارتي، دوي» وتنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامه للقاعده الشعبية» بالتعاون مع منظمة اليونسيف، ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية «الإدارة العامة للرياضة» برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

الرياضة من أجل التنمية

قالت الدكتورة صفاء الشريف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن فعاليات المعسكر التدريبي الأول لبرامج تمكين الفتيات برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار «مهارتي لياقتي» خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 30 أكتوبر 2023 يشارك فيه 110 فتيات في المعسكر الواحد بإجمالي 440 فتاة بمركز شباب النصر بحضور إسلام دياب مدير عام الإدارة العامة للرياضة، حيث يهدف البرنامج إلي تنمية المهارات الحياتية للمشاركين و تنميتهم مجتمعياً من خلال الرياضة.

إدماج جميع شرائح المجتمع

وأضافت صفاء الشريف، أن المشروع ينفذ بدعم من منظمة اليونسيف في إطار سعى وزارة الشباب إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري.