تحرير 205 محاضر تموينية في حملات مكبرة في سوهاج

صرح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، اليوم السبت، لـ«الوطن» أنه جرى شن حملات تموينية مكبرة على المحلات الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة والشمال من اجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 205 محاضر تموينية.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، التي أسفرت عن تحرير 205 محاضر تموينية.

حملات التموين جاءت على الأسواق

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق في المراكز والمدن، بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال 48 ساعة ما بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات،وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق