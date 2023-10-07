جيش الاحتلال: قتال الآن في 22 موقعا بالقرب من حدود قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال أعلن أنه يدور الآن قتال في 22 موقعا بالقرب من حدود قطاع غزة الفلسطيني.

198 شهيدا حتى الآن

ومن جهتها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أن عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وصل إلى 198 شهيدا حتى الآن، وأكثر من 1000 مصاب، وذلك رداً على العملية التي نفذتها إحدى الكتائب الفلسطينية صباح اليوم السبت.