ضبط 3 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حملة تموينية في البحيرة

وفي السياق قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بتنفيذ حملة تموينية بمركز الدلنجات، أسفرت عن ضبط 3 آلاف لتر سولار، جرى تجميعها من السوق السوداء داخل تنكات بأحد المصانع.

ضبط سماد مدعم في حملة بالبحيرة

كما تم ضبط عدد 13 شيكارة سماد مدعم تم تجميعها من السوق السوداء غير مصرح بتداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وشهدت مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة أمس حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المخابز والمحال التجارية لعدم منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة