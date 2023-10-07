السيطرة على حريق حظيرة مواشي في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل داخل حظيرة مواشي، وعدد من العشش وشون للتخزين التبن، بقرية الحداد التابعة لمركز ومدينة بسيون بالغربية، أسفر عن نفوق 3 رؤوس ماشية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية، ومركز شرطة بسيون بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل حظيرة مواشي، امتداد النيران إلى عدد من العشش وتصاعد كثيف للدخان، بقرية الحداد بدائرة المركز.

التحريات والمعاينة

وانتقلت قوة أمنية، وقوات الحماية المدنية، إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وبعمل التحريات والمعاينة الأولية، تبين أن الحظيرة ملك المواطن عبد العزيز صقر، وآخرين مقيمين بقرية الحداد التابعة لمركز ومدينة بسيون.

الخسائر والتلفيات

وأسفر الحريق عن نفوق 3 رؤوس ماشية، وكميات كبيرة من التبن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.