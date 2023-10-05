السيطرة على حريق منزل بالفيوم دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية اليوم الخميس، على حريق منزل بإحدى قرى مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ، أدى لتطاير بعض الشرر، وسرعان ما أشعلت النيران في الأثاث ومحتويات المنزل، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، والحماية المدنية إلى مكان الحريق على الفور.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ باندلاع حريق في منزل بقرية طبهار بدائرة مركز شرطة أبشواي.

السيطرة على الحريق

هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، ورجال الإطفاء إلى المكان، وجرى إخماد النيران والسيطرة عليها دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، بينما اقتصرت الخسائر على احتراق محتويات المنزل.

ماس كهربائي السبب

وتبينّ من المعاينة الأولية لموقع الحريق إن ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق في الحريق وظروفه وملابساته.