ضحايا حريق الحمدانية.. ارتفاع أعداد الوفيات والتحقيقات مستمرة

أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى في العراق، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حريق زفاف الحمدانية إلى 122 شخصًا، وإرسال 20 مصابًا للعلاج خارج العراق.

وزير الداخلية العراقي يعلق على أزمة ضحايا حرق الحمدانية

وبحسب نتائج التحقيق التي أعلنها وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي الأحد الماضي حول ضحايا حريق الحمدانية، فقد سمح مالك القاعة و3 موظفين آخرين لـ900 شخص من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع سوى لـ400 شخص كحد أقصى، وجاء في نتائج التحقيق أنّ «حادث الحمدانية عرضي وغير متعمد، وهناك قصور».

رئيس أساقفة الموصل يعلق على أزمة ضحايا حريق الحمدانية

في الوقت نفسه، علق رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، بندكتوس يونان حنو، على نتائج التحقيق التي أعلنتها وزارة الداخلية الاتحادية بشأن حريق قاعة «الهيثم» في الحمدانية، ووصفها بـ«المخجلة»، مشككاً في الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية التي أعفت بعض المديرين في القضاء من المحاسبة عن ضحايا حريق الحمدانية، وقال في مؤتمر صحفي الأحد: «هناك أشياء غير منطقية بهذا التحقيق. الإعفاءات طالت مدراء الدوائر الموجودين في الحمدانية وكأنهم هم فقط الفاسدون».

إعلان حالة الحداد على ضحايا حريق الحمدانية

يذكر أن أزمة ضحايا حريق الحمدانية جاءت بعد اندلاع حريق في محافظة نينوي في منطقة الحمدانية في قاعة أفراح تسمى الهيثم أثناء فرح عروسين مسيحيين وسط حضور كبير من أطراف عائلتيهما، وتم استخدام ألعاب نارية وهي التي أدت إلى اندلاع حريق واسع أفضى إلى كارثة وأعلنت البلاد حالة الحداد 3 أيام.