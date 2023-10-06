مصرع 3 نزلاء في حريق إثر احتجاج بسجن زحلة المركزي بلبنان

وقع حريق اليوم بسجن زحلة المركزي، شرقي لبنان، أودى بحياة 3 مساجين، وتسبب في إصابة آخرين بسبب عملية احتجاج داخل السجن.

إشعال النيران في السجن خلال عملية احتجاج

وبحسب «سكاي نيوز» فإن ثلاثة سجناء على الأقل، قُتلوا اليوم وأصيب العشرات من نزلاء سجن في شرق لبنان، بسبب إشعال النيران في السجن خلال عملية احتجاج، ما أدى إلى احتراق زنازين بالكامل.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني، أن الاحتجاج حدث بعد اكتشاف حراس السجن فجوة استحدثها السجناء تمهيدا لعملية فرار جماعي، وأنه عند بدء سدّ الفجوة، حصلت مواجهات بين عناصر الأمن وسجناء، وسادت بعدها حالة من الفوضى جراء إضرام نزلاء النار في زنازينهم، ما أدى إلى احتراق عدد منها بالكامل ووفاة ثلاثة منهم جراء الحريق والاختناق.

انتشار كثيف للجيش والأجهزة الأمنية

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن عناصر الدفاع المدني استخدموا آلات قص هيدروليكية ليتمكنوا من إخراج السجناء، في ظل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الأمنية التي فرضت طوقا في محيط مبنى سجن زحلة الذي يضم 600 نزيل.