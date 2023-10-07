مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل لن تنعم بالاستقرار طالما استمر العدوان

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يواجه ويقاوم العدوان الإسرائيلي باستراتيجية موحدة، موضحاً أنه يتم العمل للحصول على كافة حقوق الفلسطينيين رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

الشعب الفلسطيني

وقال «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ضمن برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، إن الشعب الفلسطيني لا يواجه الاحتلال الإسرائيلي بمفرده، كما أن الولايات المتحدة هي المعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال دعمه للكيان الإسرائيلي.

المقاومة الفلسطينية موجودة ما دائم الاحتلال باقوأضاف، مساء اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية موجودة ما دائم الاحتلال باق، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يكون لقمة سائغة في أيدي العدو، والمقاومة الفلسطينية تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية حال ما يحدث في قطاع غزة.

وتابع أن حق الشعب الفلسطيني المشروع والمقدس وهو الدفاع عن حقوقه، وسيتم الدفاع عن كافة الأراضي الفلسطينية مهما كانت العواقب التي تواجهنا، ولن ينعم العدو باي استقرار وتسليم الأراضي بسهولة ما دام الشعب الفلسطيني على قيد الحياة.

المجتمع الدولي وضرورة إنهاء الحرب

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن المجتمع الدولي غائب عن الجرائم التي تقوم بها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الطريق الوحيد لإنهاء القوة والعنف والحرب، هي إنهاء الاحتلال.

ولفت إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تحدث عن رغبة شعبه في الحفاظ على حقوقه، مؤكدًا أن هناك 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولا أحد يتحدث عنهم.

وأكمل أنه من الوارد أن يتم عملية تبادل الأسر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ولا توجد أي تفاصيل عن الأسرى الإسرائيليين.