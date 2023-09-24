آخرها فيلم تاج لـ تامر حسني.. أعمال أطاح بها ضعف الإيرادات من السينمات

استمر فيلم تاج بطولة تامر حسني في دور العرض السينمائي 11 أسبوعًا حتى تمّ سحبه من شباك السينما بسبب ضعف الإيرادات في الفترة الأخيرة، إذ حقق في الأيام الأخيرة إيرادات هزيلة تراوحت ما بين 600 إلى 800 جنيه، وجاء ذلك بعد طرح مجموعة جديدة من الأفلام في دور العرض السينمائي.

ونجح فيلم تاج بطولة تامر حسني في تحقيق إيرادات على مدار فترة عرضه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى، تجاوزت حاجز الـ45 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

برومو فيلم تاج لـ تامر حسني

قبل تاج لـ تامر حسني.. أفلام تمّ سحبها من السينمات بسبب ضعف الإيرادات

ولا يعتبر فيلم تاج لـ تامر حسني هو الفيلم الأول الذي يتمّ سحبه من دور العرض خلال موسم صيف 2023 السينمائي بسبب ضعف الإيرادات، إذ تمّ سحب خلال الأيام الماضية فيلم «شمس» إخراج معوض إسماعيل، وتتسع القائمة لتشمل: «مندوب مبيعات»، «5 جولات»، «البطة الصفرا» بالإضافة إلى «مطرح مطروح».