«التعليم»: تعليق الدراسة في كل مدارس فلسطين غدا الأحد

كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن تعليق الدوام غدا الأحد في مدارس الوطن كافة، نظرًا للظروف الميدانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة.

بيان مقتضب

وتابعت «التربية» في بيان مقتضب، إنه «نظرًا للظروف الميدانية التي تشهدها أرضنا الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، وحفاظا على سلامة طلبتنا ومعلمينا، فإننا بالتنسيق مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين نعلن عن تعليق الدوام غدًا في كل المدارس، ويكون الدوام إلكترونيًا».

إطلاق 150 صاروخا على تل أبيب

في سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء رويترز أنه تم إطلاق 150 صاروخا على تل أبيب بعد القصف الإسرائيلي قبل ساعات على فلسطين بعد وقوع 198 قتيلا وإصابة أكثر من 1000 شخص بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر قبل قليل.