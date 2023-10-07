 اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تداعيات أكتوبر بالخارج «صدمة واعتراف ونصر»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي» يجري الكشف الطبي ويقدم أوراق ترشحه

«فوزي»: حصلنا على تأييد مليون و130 ألف مواطن وتزكية 424 نائبا برلمانيا

«الهيئة الوطنية»: استمرار تلقي طلبات الترشح لليوم الثالث على التوالي.. ولجنة لفحص الأوراق.. وتجهيز قاعة كبرى لاستقبال المرشحين

«مستقبل وطن»: الانتخابات ستحظى بإقبال غير مسبوق.. ونعمل على عقد مؤتمرات وندوات لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي

تداعيات «أكتوبر» بالخارج:

صدمة.. واعتراف.. ونصر

«السيسي» يوجّه بتكثيف الاتصالات لمنع التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

مصر تحذر من مخاطر وخيمة لتصعيد حدة العنف.. وتدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر

«نيويورك تايمز»: الحرب لها آثار كبيرة على الصراع و«فاينانشيال تايمز»: الغطرسة الإسرائيلية تبخرت

خزي للجنرالات ونوبات صرع للجنود.. و«زعيرا»: الإسرائيليون رفضوا تبرئة «جولدا وديان» مما أجبرهما على الاستقالة

مفاجآت «يوم الغفران» في الكتب: «حرب أكتوبر» أثار ضجة أدت للتعتيم عليه.. و«التقصير» رصد حزن الإسرائيليين

مذكرات «كيسنجر» تثبت انتصار مصر: جولدا مائير عانت أزمة هيستيرية وطلبت زيارة الولايات المتحدة

رئيس الوزراء: حريصون على إعداد شباب مبادر وقادر على مواجهة المستقبل

«مدبولي» في احتفالية «الإيسيسكو»: إطلاق صندوق لدعم الموهوبين والمبتكرين في العالم الإسلامي ودعم قدراتهم

الدورة الخامسة تنطلق اليوم تحت رعاية «السيسي».. «تراثنا» ملتقى لدعم أصحاب الحرف اليدوية

أحمد رفعت يكتب: عن المنيا الحديثة

د. محمد صلاح البدرى يكتب: حياة كريمة فى «البلد»

الصفحة الثانية

تراثنا ملتقى لدعم أصحاب الحرف اليديوية

الدورة الخامسة تنطلق اليوم ولمدة 7 أيام تحت رعاية الرئيس «السيسي»

71% نسبة مشاركة المرأة في الدورة الحالية لـ«المعرض»

«تنمية المشروعات»: فرصة للحرفيين لاستعراض القطع الفنية أمام الزوار وفتح أسواق تصديرية للمشغولات الفريدة

«رحمي»: حريصون على تمثيل الفنانين والحرفيين وتنفيذ أنشطة متنوعة داعمة للمرأة لتعظيم دورها في المجتمع

إقامة أجنحة متخصصة لذوي الهمم.. و90 عارضا من المشاركين عن طريق الجمعيات الأهلية أو بشكل فردي

ساحة عرض لإبداعات «الحرفيات» وتعاقدات تضمن استمرار الربح

«الشرقاوي»: أطالب بإقامة المعرض في الخارج لتسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية

رئيس «رجال الأعمال المصريين الأفارقة»: «تراثنا» فرصة لترويج المنتج المحلي والإسهام في حلم الـ«100 مليار دولار»

«روحية»: أصنع الأطباق والأسبتة والحصر من مخلفات الموز.. و«جميلة»: مشروعي في تطريز «الزي البدوي»

الصفحة الثالثة

بتأييد مليون و130 ألف مواطن وتزكية 424 نائبا برلمانيا.. «السيسي» يقدم مستندات ترشحه للانتخابات الرئاسية

منسق الحملة: مرشحنا حصل على تأييد أكثر من 740 ألف سيدة و364 ألفا من الذكور.. وأكبر شريحة عمرية كانت أقل من 35 سنة

وتدشين موقع إلكتروني للإعلان عن أنشطة الحملة.. ولقاءات جماهيرية ونخبوية وجولات ميدانية في جميع المحافظات

«الهيئة الوطنية»: تلقِّي طلبات الترشح لليوم الثالث

ولجنة لفحص الأوراق وقاعة لاستقبال المرشحين

عصام هلال: عقد مؤتمرات وندوات توعوية لحث المواطنين على المشاركة

الأمين المساعد لـ«مستقبل وطن»: نتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية إقبالاً غير مسبوق

«التنسيقية»: طرح برنامج انتخابي على المرشحين من خلال حملة «نعم للمشاركة».. وزحام أمام مكاتب الشهر العقاري لتوثيق التوكيلات

مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والزيادة السكانية.. التحدي الأكبر للرئيس القادم

إمام أحمد يكتب: حكاية السنوات الصعبة من الاستنزاف إلى النصر

الصفحة الرابعة

د. محمد صلاح البدري يكتب: حياة كريمة في «البلد»..!

أحمد رفعت يكتب: عن المنيا الحديثة!

«طوفان الأقصى».. مصر تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتحذر من تداعيات خطيرة لـ«العنف»

«السيسي» يتابع الأحداث من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي في ضوء تطورات الأوضاع داخل قطاع غزة.. و«شكري» يُجرى اتصالات مكثفة مع نظرائه وعدد من المسئولين الدوليين لاحتواء الموقف.. و«القاهرة» تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر

حصيلة أوّلية.. استشهاد 161 وإصابة 931 فلسطينيا بسبب القصف الإسرائيلي.. ومقتل 42 وجرح 750 إسرائيليا وصفارات الإنذار تدوِّي في غلاف غزة ورشقات صاروخية مُكثفة من القطاع تجاه المدن والبلدات ورعب داخل المستوطنات

الصفحة الخامسة

احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تعزز بقوة إيرادات السياحة والاستثمار

«الأهلي» يسهم في زيادة رأسمال «إيزي كاش» للدفع الإلكتروني بـ20%

«عكاشة»: لدعم دوره في الدفع الإلكتروني والخدمات المالية

واصلت الارتفاع للشهر الـ13 على التوالي وسط توقعات بتحسن ميزان المعاملات ‏الجارية الفترة المقبلة

مجلة «يورومونى» العالمية تمنح بنك مصر 3 جوائز

«الكويت الوطني» يوقع بروتوكولا مع «إمارات مصر»

اتفاق تعاون جديد لـ«نوفارتس» و«ألفا»

أول ترخيص لإصدار منتجات «أبوظبي الإسلامي» بـ«المرابحة والمشاركة»

CIB ينظم ملتقى لتوظيف ذوي الهمم بالتعاون مع «التضامن والعمل»

الصفحة السادسة

تداعيات أكتوبر في الخارج: «صدمة.. واعتراف.. ونصر»

مانشيتات الصحف العالمية تحسم المعركة: «المصريون حققوا نصرا على إسرائيل»

«نيويورك تايمز»: الحرب لها تداعيات كبيرة على مجرى الصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط

«فاينانشيال تايمز»: الغطرسة الإسرائيلية تبخّرت في أكتوبر.. و«واشنطن بوست»: «الانتصار لا مثيل له»

«ديلي ميل»: الجيوش العربية تقاتل بقوة وشجاعة

و«هآرتس»: البحرية المصرية تفوقت على «الإسرائيلية»

خزي للجنرالات ونوبات صرع للجنود.. «العبور» دمر نفسية الجيش الإسرائيلي

الصفحة السابعة

مفاجآت حرب يوم الغفران على صفحات الكتب

«حرب أكتوبر وأزمة المخابرات الإسرائيلية» أثار ضجة أدت للتعتيم عليه.. و«التقصير» رصد حزن الشعب الإسرائيلي وصدمته

«زعيرا» يعترف في مذكراته: الإسرائيليون رفضوا تبرئة لجنة التحقيق لـ«جولدا مائير وموشيه ديان» مما أجبرهما على الاستقالة

«1973.. الطريق إلى الحرب» كشف كثيرا من الأسرار وتعامل قادة إسرائيل مع مبادرة روجرز التي وصفت الحرب بالتقصير السياسي

مذكرات «كيسنجر» تفضح الهزيمة الإسرائيلية وتثبت انتصارات الجيش المصري

«مائير» كانت في «أزمة هيستيرية» وتطلب زيارة «واشنطن»

إسرائيل اعترفت في 7 أكتوبر بفقدان 30 طائرة وهذا يوضح تأثير صواريخ «أرض جو»

وزير الدفاع الأمريكي: الأحداث تجاوزت ما كنا نتوقع.. وإسرائيل عانت من هزيمة استراتيجية

الصفحة الثامنة

عظمة على عظمة يا ست.. أسطـــوات المونولوج والطرب

«بهججة باند».. كوميديا غنائية: «لا والنبى يا عبده»

«طبلة الست» لون شعبي: «على ورق الفل دلعني»

«ريتمو باند» من الطرب لـ«الراي».. مزيكا بكل اللغات

«دلال» والأورج المحمول

تحب تسمع أغنية إيه؟.. «مخصماك»