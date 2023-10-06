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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي»: مصر قادرة على إدارة أي أزمة

كتب:

محمد عزالدين
07:30 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: مصر قادرة على إدارة أى أزمة

- الرئيس يتفقّد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة: نمتلك أطقم إدارة أزمات محترفة بالمحافظات

- رفض عام لبيان «الأوروبى» عن حقوق الإنسان فى مصر

- مجلس النواب: ادعاءات تفتقر لـ«المصداقية والحيادية»

- البرلمان العربى: نتضامن مع مصر ضد أى تدخل فى شئونها الداخلية.. والبيان يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأى حقائق أو معلومات صحيحة

- تحالف الأحزاب المصرية: مصر دولة مستقلة وترفض أى تدخل فى شئونها الداخلية أو أى إملاءات خارجية.. وسجلّ البرلمان الأوروبى معها مشبوه

- اقرأ لهؤلاء: جمال حسين: البيان المشبوه!.. وعماد فؤاد: إلى السيدة «ميتسولا» تأمَّلى حكمة «أينشتاين».. ومصطفى سالم: الفقراء مقابل التصنيف

- رئيس الوزراء: توجيهات عاجلة بسرعة التعامل لحل شكاوى المواطنين

- «عـــام الإيسيسكو للشباب»

- يطلقه ممثلو 57 دولة اليوم بحضور «السيسى»

- «التعليم العالى»: دعم جهود تحول الجامعات إلى «الجيل الرابع» والنهوض بـ«البحوث»

- «الأعلى للجامعات»: الدولة وضعت للباحثين والمبتكرين أكثر من خطة دعم

- خبراء: الشباب وقود نهضة الأمم.. ويحظون بدعم غير محدود فى عهد «السيسى»

- «رجال على خط النار»

- أبناء «العريش» أفشلوا مخطط الاحتلال فى بسط سيطرته على المدينة

«البيك»: قاطعوا منتجات الأعداء  «الغالى»: شكلوا مجموعات مقاومة

 «حسن خلف» شيخ المجاهدين الذى كرّمه السادات.. «جهامة»: بدأ مسيرة النضال وعمره 21 عاماً.. و«سليمان»: نقل 12 صاروخاً على ظهور الإبل

-نافذة رأي.. صفحات خاصة بأقلام كتاب ومحللين

-فريدة الشوباشي: «كنت أتابع فى باريس استقبال كيسنجر وجولدا مائير لكميات رهيبة من الأسلحة فى مطار تل أبيب».

-د. إبراهيم نجم: «استرد الشعب المصرى كرامته وأصبح حب الجيش عقيدة فى قلوب المصريين الأوفياء».

-الأنبا باخوم: «نحن اليوم، كل منا فى موقعه، يجاهد من أجل نصر جديد: نصر تنمية الإنسان، نصر السلام».

-هدى رشوان: «شارك أبى فى معركة الثغرة، وعاش أوقاتاً عصيبة، كانوا يتعرضون فيها للموت كل لحظة».

 

الصفحة الثانية

-«عام الإيسيسكو للشباب».. دعم لـ«الباحثين والمبدعين والمبتكرين»

-يطلقه ممثلو 57 دولة اليوم من مصر فى احتفالية دولية بحضور الرئيس السيسى

-«التعليم العالى»: دعم مصرى كامل لأنشطة وبرامج «الإيسيسكو»

-«عاشور»: الاحتفالية تتضمّن رؤية المنظمة فى مجال بناء قدرات شباب العالم الإسلامى وجهود مصر فى رعاية وتمكين الشباب فى عهد الرئيس وتكريم مجموعة من الشباب المبدعين والنابغين والمبتكرين.. و«المالك»: نُنفّذ برامج ومشروعات طموحة لبناء قدرة الشباب وورش عمل للتدريب على تصميم القمر الصناعى التعليمى

-خبراء: الشباب وقود النهضة.. والدولة تعمل على تمكينهم فى جميع المجالات

- «كمال»: ركن أساسى فى التنمية الشاملة.. و«طايل»: الأنشطة الرياضية وممارسة الهوايات تنمّى قيم الولاء والانتماء

 

الصفحة الثالثة

-خطة استراتيجية لدعم جهود تحول الجامعات إلى «الجيل الرابع» والنهوض بالبحوث الأساسية فى كليات العلوم

- «عبدالغفار»: نستهدف تنمية قدرات الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محلياً ودولياً.. ونقدم عدداً كبيراً من الأنشطة الداعمة لهم

- إطلاق مسابقة «إبداع» بالتنسيق مع «الشباب والرياضة» والانتهاء خلال السنوات الماضية من إنجاز 10 نسخ على مستوى الجامعات لجميع التخصصات والموضوعات

-عضو «الأعلى للجامعات»: استضافة المؤتمر رسالة قوية بعد تمكين الشباب والارتقاء بإمكانياتهم.. ومصر تقدم دعماً غير محدود لطلاب الجامعات

-د. منصور حسن: الدولة وضعت للباحثين والمبتكرين أكثر من خطة دعم.. وتذلل أى عقبات تواجههم بدعم رئاسى

 

الصفحة الرابعة

-«رجال على خط النار»

-أبناء «العريش» أفشلوا مخططات إسرائيل لبسط سيطرتها على المدينة

«-البيك»: قاطعوا منتجات الأعداء وعُملتهم.. ومنعوا أبناءهم من الالتحاق بالمدارس لعدم التعامل معهم.. ووالدى تحدى الحاكم الإسرائيلى ورفض إزالة نصُب «عبدالناصر»

- «الغالى»: شكلوا مجموعات مقاومة لاستهداف حافلات المحتلين.. و«سواركة»: «أبوسبيل» نجح فى جمع معلومات مهمة قبل الحرب

«-خلف» شيخ المجاهدين.. قاوم الاحتلال وكرّمه السادات

-شكّل منظمة سيناء العربية.. وأوصى الشباب قبل وفاته: «بلدنا غالية علينا حافظوا عليها»

-ابن «السواركة» نفذ عمليات فدائية ضد الاحتلال وحصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى

-«جهامة»: بدأ النضال وعمره 21 عاماً.. و«مبارك»: كان واثقاً من نفسه وشوكة فى حلق العناصر الإرهابية

 

الصفحة الخامسة

- رفض عام لبيان البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان فى مصر ومجلس النواب: ادعاءات تفتقد «المصداقية والحيادية»

- بيان «النواب»: المطالبة الأوروبية بالإفراج الفورى وغير المشروط عن هشام قاسم مرفوضة لأنه متهم بالسب والقذف والاعتداء على موظفين عموميين

- البرلمان العربى: نتضامن مع مصر ضد أى تدخل فى شئونها الداخلية يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأى حقائق أو معلومات صحيحة

-مقال رأي لـ جمال حسين، بعنوان: البرلمان الأوروبي والبيان المشبوه!

-مقال رأي لـ مصطفى سالم، بعنوان: الفقراء مقابل التصنيف

-مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: إلى السيدة «ميتسولا».. تأملي حكمة «أينشتاين»

 

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: العبور سمة مصرية

-مقال رأي لـ محمود العيسوي، بعنوان: «الكاستور» المصري وروح أكتوبر

-مقال رأي لـ أشرف شرف، بعنوان: لماذا أصبح «أغنية على الممر» عملا تاريخيا؟

-مقال رأي لـ د. الأنبا باخوم، بعنوان: من نصر إلى نصر

 

الصفحة السابعة

-مقال رأي لـ هدى رشوان، بعنوان: أنا بنت البطل

-مقال رأي لـ محمد الليثي، بعنوان: علمني سيد بسطويسي

-مقال رأي لـ أحمد البهنساوي، بعنوان: ملح الحرب وسر الرقم 6

-مقال رأي لـ د. إبراهيم نجم، بعنوان: نصر أكتوبر بين الوطنية وخِسة الجماعات الإرهابية

 

الصفحة الثامنة

-مقال رأي لـ محمد حسنين هيكل، بعنوان: محاولة تصور للموقف

-مقال رأي لـ أحمد بهاء الدين، بعنوان: مصر تنهي غربتها

-مقال رأي لـ أحمد بهجت، بعنوان: الله.. الوطن.. الشرف

-«السادات» يشيد بالقوات المسلحة: «أفقدت العدو توازنه في ست ساعات»

 

 

 

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