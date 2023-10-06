اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي»: مصر قادرة على إدارة أي أزمة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: مصر قادرة على إدارة أى أزمة

- الرئيس يتفقّد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة: نمتلك أطقم إدارة أزمات محترفة بالمحافظات

- رفض عام لبيان «الأوروبى» عن حقوق الإنسان فى مصر

- مجلس النواب: ادعاءات تفتقر لـ«المصداقية والحيادية»

- البرلمان العربى: نتضامن مع مصر ضد أى تدخل فى شئونها الداخلية.. والبيان يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأى حقائق أو معلومات صحيحة

- تحالف الأحزاب المصرية: مصر دولة مستقلة وترفض أى تدخل فى شئونها الداخلية أو أى إملاءات خارجية.. وسجلّ البرلمان الأوروبى معها مشبوه

- اقرأ لهؤلاء: جمال حسين: البيان المشبوه!.. وعماد فؤاد: إلى السيدة «ميتسولا» تأمَّلى حكمة «أينشتاين».. ومصطفى سالم: الفقراء مقابل التصنيف

- رئيس الوزراء: توجيهات عاجلة بسرعة التعامل لحل شكاوى المواطنين

- «عـــام الإيسيسكو للشباب»

- يطلقه ممثلو 57 دولة اليوم بحضور «السيسى»

- «التعليم العالى»: دعم جهود تحول الجامعات إلى «الجيل الرابع» والنهوض بـ«البحوث»

- «الأعلى للجامعات»: الدولة وضعت للباحثين والمبتكرين أكثر من خطة دعم

- خبراء: الشباب وقود نهضة الأمم.. ويحظون بدعم غير محدود فى عهد «السيسى»

- «رجال على خط النار»

- أبناء «العريش» أفشلوا مخطط الاحتلال فى بسط سيطرته على المدينة

«البيك»: قاطعوا منتجات الأعداء «الغالى»: شكلوا مجموعات مقاومة

«حسن خلف» شيخ المجاهدين الذى كرّمه السادات.. «جهامة»: بدأ مسيرة النضال وعمره 21 عاماً.. و«سليمان»: نقل 12 صاروخاً على ظهور الإبل

-نافذة رأي.. صفحات خاصة بأقلام كتاب ومحللين

-فريدة الشوباشي: «كنت أتابع فى باريس استقبال كيسنجر وجولدا مائير لكميات رهيبة من الأسلحة فى مطار تل أبيب».

-د. إبراهيم نجم: «استرد الشعب المصرى كرامته وأصبح حب الجيش عقيدة فى قلوب المصريين الأوفياء».

-الأنبا باخوم: «نحن اليوم، كل منا فى موقعه، يجاهد من أجل نصر جديد: نصر تنمية الإنسان، نصر السلام».

-هدى رشوان: «شارك أبى فى معركة الثغرة، وعاش أوقاتاً عصيبة، كانوا يتعرضون فيها للموت كل لحظة».

الصفحة الثانية

-«عام الإيسيسكو للشباب».. دعم لـ«الباحثين والمبدعين والمبتكرين»

-يطلقه ممثلو 57 دولة اليوم من مصر فى احتفالية دولية بحضور الرئيس السيسى

-«التعليم العالى»: دعم مصرى كامل لأنشطة وبرامج «الإيسيسكو»

-«عاشور»: الاحتفالية تتضمّن رؤية المنظمة فى مجال بناء قدرات شباب العالم الإسلامى وجهود مصر فى رعاية وتمكين الشباب فى عهد الرئيس وتكريم مجموعة من الشباب المبدعين والنابغين والمبتكرين.. و«المالك»: نُنفّذ برامج ومشروعات طموحة لبناء قدرة الشباب وورش عمل للتدريب على تصميم القمر الصناعى التعليمى

-خبراء: الشباب وقود النهضة.. والدولة تعمل على تمكينهم فى جميع المجالات

- «كمال»: ركن أساسى فى التنمية الشاملة.. و«طايل»: الأنشطة الرياضية وممارسة الهوايات تنمّى قيم الولاء والانتماء

الصفحة الثالثة

-خطة استراتيجية لدعم جهود تحول الجامعات إلى «الجيل الرابع» والنهوض بالبحوث الأساسية فى كليات العلوم

- «عبدالغفار»: نستهدف تنمية قدرات الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محلياً ودولياً.. ونقدم عدداً كبيراً من الأنشطة الداعمة لهم

- إطلاق مسابقة «إبداع» بالتنسيق مع «الشباب والرياضة» والانتهاء خلال السنوات الماضية من إنجاز 10 نسخ على مستوى الجامعات لجميع التخصصات والموضوعات

-عضو «الأعلى للجامعات»: استضافة المؤتمر رسالة قوية بعد تمكين الشباب والارتقاء بإمكانياتهم.. ومصر تقدم دعماً غير محدود لطلاب الجامعات

-د. منصور حسن: الدولة وضعت للباحثين والمبتكرين أكثر من خطة دعم.. وتذلل أى عقبات تواجههم بدعم رئاسى

الصفحة الرابعة

-«رجال على خط النار»

-أبناء «العريش» أفشلوا مخططات إسرائيل لبسط سيطرتها على المدينة

«-البيك»: قاطعوا منتجات الأعداء وعُملتهم.. ومنعوا أبناءهم من الالتحاق بالمدارس لعدم التعامل معهم.. ووالدى تحدى الحاكم الإسرائيلى ورفض إزالة نصُب «عبدالناصر»

- «الغالى»: شكلوا مجموعات مقاومة لاستهداف حافلات المحتلين.. و«سواركة»: «أبوسبيل» نجح فى جمع معلومات مهمة قبل الحرب

«-خلف» شيخ المجاهدين.. قاوم الاحتلال وكرّمه السادات

-شكّل منظمة سيناء العربية.. وأوصى الشباب قبل وفاته: «بلدنا غالية علينا حافظوا عليها»

-ابن «السواركة» نفذ عمليات فدائية ضد الاحتلال وحصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى

-«جهامة»: بدأ النضال وعمره 21 عاماً.. و«مبارك»: كان واثقاً من نفسه وشوكة فى حلق العناصر الإرهابية

الصفحة الخامسة

- رفض عام لبيان البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان فى مصر ومجلس النواب: ادعاءات تفتقد «المصداقية والحيادية»

- بيان «النواب»: المطالبة الأوروبية بالإفراج الفورى وغير المشروط عن هشام قاسم مرفوضة لأنه متهم بالسب والقذف والاعتداء على موظفين عموميين

- البرلمان العربى: نتضامن مع مصر ضد أى تدخل فى شئونها الداخلية يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأى حقائق أو معلومات صحيحة

-مقال رأي لـ جمال حسين، بعنوان: البرلمان الأوروبي والبيان المشبوه!

-مقال رأي لـ مصطفى سالم، بعنوان: الفقراء مقابل التصنيف

-مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: إلى السيدة «ميتسولا».. تأملي حكمة «أينشتاين»

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: العبور سمة مصرية

-مقال رأي لـ محمود العيسوي، بعنوان: «الكاستور» المصري وروح أكتوبر

-مقال رأي لـ أشرف شرف، بعنوان: لماذا أصبح «أغنية على الممر» عملا تاريخيا؟

-مقال رأي لـ د. الأنبا باخوم، بعنوان: من نصر إلى نصر

الصفحة السابعة

-مقال رأي لـ هدى رشوان، بعنوان: أنا بنت البطل

-مقال رأي لـ محمد الليثي، بعنوان: علمني سيد بسطويسي

-مقال رأي لـ أحمد البهنساوي، بعنوان: ملح الحرب وسر الرقم 6

-مقال رأي لـ د. إبراهيم نجم، بعنوان: نصر أكتوبر بين الوطنية وخِسة الجماعات الإرهابية

الصفحة الثامنة

-مقال رأي لـ محمد حسنين هيكل، بعنوان: محاولة تصور للموقف

-مقال رأي لـ أحمد بهاء الدين، بعنوان: مصر تنهي غربتها

-مقال رأي لـ أحمد بهجت، بعنوان: الله.. الوطن.. الشرف

-«السادات» يشيد بالقوات المسلحة: «أفقدت العدو توازنه في ست ساعات»