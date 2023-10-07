ضبط 26 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن استمرار الحملات التموينية على المخابز والأسواق للوصول إلى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة، و26 مخالفة متنوعة وإنذار في مجال المخابز و الأسواق.

عمل حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار «دايرة»، في بيان له إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية.

وأوضح أنه جرى عمل العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة، لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق، والمرور على مراكز وقرى مدن بلقاس، وبندر ميت غمر، وميت سلسيل، ومنية النصر، و60 مخبزا وجرى تحرير:.

1 مخالفة تجميع دقيق بقيمة 7 شيكارة.

2 مخالفة تصرف في دقيق بقيمة 12 شيكارة.

4 مخالفات عدم مطابقة للمواصفات.

تحرير عدد 4 إنذارات ما بين عدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل تفتيش.

تحرير 15 محضرا تمويني

وفي الأسواق قامت الحملات بتحرير 15محضرا تموينيا.

- 13 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

-2 محضر الاستيلاء على سلع استراتيجية.