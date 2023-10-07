وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التوعية بمنظومة تجميع وتدوير قش الأرز

وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات المسموح فيها بزراعة الأرز.

وقال «القصير» في بيان، إن منظومة جمع وتدوير قش الأرز خلال السنوات الماضية حققت أهدافها وكانت نموذجًا ناجحًا ومتميزًا للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة باتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي، لافتا إلى أنها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية، لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، إذ حققت عائدا إضافيا لمزارعي الأرز، بما ساهم في زيادة دخولهم.

وزير الزراعة: نسعى لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة العضوية

أوضح وزير الزراعة، أننا نسعى لتظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة العضوية، وأعلاف غير تقليدية وأيضا خلق قيمة مضافة.

وفي سياق متصل، وبناءً على توجيهات وزير الزراعة عقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي اجتماعا في مديرية الزراعة بالدقهلية حضره المعنيون بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز ومسئولو وزارتي الزراعة والبيئة بمحافظات الدقهلية والشرقية كما تم توجيه وتكليف المسؤولين عن المنظومة بمحافظات القليوبية والغربية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ وذلك لوضع آليات وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.