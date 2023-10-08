أسعار العملات الیوم الأحد 8-10-2023 في البنوك

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 8-10-2023، أمام سعر صرف الجنيه المصري، خلال أول أيام العمل في القطاع المصرفي المصري، مقارنة بالفترة الماضية.

ووفرت «الوطن» لمتابعيها خدماتها لمعرفة كل ما يخص أسعار العملات بالكثير من البنوك المصرية، العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، استقراره اليوم في البنك الأهلي المصري، ليحقق ما قيمته 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي المصري، واصل سعر الريال السعودي، استقرار سعر صرفه ليحقق 8.22 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، ما قيمته 8.23 جنيه شراء، أما بالنسبة لسعر البيع فوصل لـ8.25 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر صرف اليورو اليوم، مبلغ 32.14 جنيه شراء و32.49 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر صرف اليورو داخل البنك، ما قيمته 32.56 جنيه للبيع و32.24 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

أما عن سعر الجنيه الإسترليني داخل البنوك المصرية، فقد سجل في بنك مصر ما قيمته 37.55 جنيه للبيع و37.01 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي، 37.37 جنيه شراء و37.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة، ما قيمته 8.38 جنيه للشراء، أما عن سعر البيع فقد بلغ 8.42 جنيه.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه شراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري، مبلغ 99.68 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، 100.09 جنيه للبيع و97.30 جنيه شراء.