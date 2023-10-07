أسعار العملات الیوم السبت 7-10-2023 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 7-10-2023 في البنوك أمام الجنيه المصري، استقراراً، إذ سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، وسعر اليورو 32.38 جنيه للشراء، و32.52 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن»، أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك للأسعار عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جينه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدینار الكویتى في البنوك المصریة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك مصر 99.49 جنيه للشراء، 99.77 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري الأهلي 98.82 جنيه للشراء، و99.77 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك المركزي 8.22 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیة المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك المركزي المصري 37.38 جنيه للشراء و38.53 جنيه للبيع.

فيما سجل الجنيه الإسترليني اليوم 37.02 جنيه للشراء، كما سجل 37.56 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الیورو في البنوك المصریة

سجل سعر اليورو اليوم السبت 32.38 جنيه للشراء، وسجل 32.52 جنيه للبيع في البنك المركزي.

واستقر سعر اليورو اليوم السبت عند 32.14 جنيه للشراء، وسجل 32.49 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.