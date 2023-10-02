أسعار العملات اليوم الاثنين 2-10-2023 في البنوك المصرية

استأنفت العملات العالمية استقرارها أمام سعر صرف الجنيه المصري خلال ثاني أيام العمل في القطاع المصرفي المصري، مع بداية التعاملات اليوم الاثنين 2-10-2023 مقارنة بالفترة الماضية.

وفي سعيها لتوفير خدمات جيدة لقرائها، وفرت «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص أسعار العملات في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حسب أخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقراره اليوم في البنك الأهلي المصري ليحقق 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي المصري، وصل سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء والبيع 8.24 جنيه.

بينما بلغ سعر صرف ذات العملة وهي الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه شراء، أما بالنسبة لسعر البيع فوصل لـ8.25 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر صرف اليورو اليوم مبلغ 32.46 جنيه شراء و32.62 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر صرف اليورو داخل البنك 32.78 جنيه للبيع و32.57 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

أما عن سعر الجنيه الإسترليني داخل البنوك المصرية، سجل في بنك مصر ما قيمته 37.66 جنيه للبيع و37.45 جنيه للشراء، وذلك داخل مصرف بنك مصر.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي مبلغ 37.61 جنيه شراء و 37.75 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

هذا وقد واصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 8.38 جنيه شراء، أما وعن سعر البيع بلغ 8.42 جنيه.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه شراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري مبلغ 99.79 جنيه للشراء، و100.14 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB فقد سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.14 جنيه للبيع و97.30 جنيه شراء.