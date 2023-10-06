أسعار العملات الیوم الجمعة 6-10-2023 في البنوك

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 6-10-2023 في البنوك، إذ سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، وسعر اليورو 32.38 جنيه للشراء، و32.52 جنيه للبيع، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم الجمعة، وفقًا للأسعار المعلنة في البنوك والتي جاءت كما يلي:

اسعار العملات الیوم في البنوك المصریة

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 6-10-2023 في البنوك المصرية.

سعر الدرھم الإماراتي فى البنوك المصریة

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.

سعر الدینار الكویتى في البنوك المصریة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك مصر 99.49 جنيه للشراء، 99.77 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري الأهلي 98.82 جنيه للشراء، و99.77 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي 8.22 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیة المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 37.37 جنيه للشراء و38.53 جنيه للبيع.

فيما سجل الجنيه الإسترليني اليوم 37.01 جنيه للشراء، كما سجل 37.56 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الیورو فى البنوك المصریة

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 32.38 جنيه للشراء، وسجل 32.52 جنيه للبيع في البنك المركزي.

واستقر سعر اليورو اليوم الجمعة عند 32.14 جنيه للشراء، وسجل 32.49 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.