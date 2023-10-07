الخارجية: تصعيد الأوضاع في غزة ينذر بعواقب وخيمة ويعرض حياة المدنيين للخطر

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن جهود الوزارة للتعامل مع التصعيد الجاري في المناطق الفلسطينية، على خلفية عملية «طوفان الأقصى»، التي بادرت بها المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن مصر تجري اتصالات على كل المستويات منذ الصباح الباكر، مثل نظرائه في الأردن وروسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا.

تصعيد الأمور

وقال إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى العديد من الاتصالات الخارجية لمتابعة الوضع في غزة، موضحاَ أن تصعيد الأمور في غزة ينذر بعواقب وخيمة ويعرض حياة المدنيين للخطر .

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن اتصالات وزير الخارجية تهدف لاحتواء التصعيد الجاري والقائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال إن هناك جلسة لمجلس الأمن غدا، مؤكدا أهمية تعامل مجلس الأمن مع القضية بشكل كامل وشامل وألا يتوقف عند أحداث اليوم فقط ولكن يجب الحديث عن السلام بمفهوم شامل.

رسالة مصر

واستطرد أن رسالة مصر هي تدخل القوى المؤثرة دوليا لوقف العنف، ومصر تتواصل مع الطرفين من أجل وضع حد لحالة العنف المفرطة ومنعا لحدوث توتر في مناطق أخرى مثل الضفة الغربية.

وأكد أن الوضع متأزم ليس سهلا وأعداد الضحايا كبيرة مما يأزم من حل الأزمة، ومصر تبذل كل جهد على كافة المستويات، لافتا إلى أن استهداف المدنيين خطير للغاية ويعقد من حل الأزمة.