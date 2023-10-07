وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان دور مجلس الأمن في وقف التصعيد

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف، مساء اليوم السبت، للتباحث حول الأحداث في قطاع غزة، والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وقف التصعيد في قطاع غزة

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة، والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها يوم الأحد، والتي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس.

التعامل مع القضية الفلسطينية

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد لنظيره الروسي على أهمية تحمل مجلس الأمن لمسئوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.