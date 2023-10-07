وزير الخارجية يبحث احتواء التصعيد في غزة مع نظيريه الألمانية والتركي

في إطار الاتصالات التي يجريها السفير سامح شكري، وزير الخارجية، منذ الصباح الباكر، لاحتواء التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً مع أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، في مسعى يستهدف تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، لاسيما في ظل عضوية البلدين في «صيغة ميونيخ» بشأن دعم جهود السلام.

دعوات لخفض التصعيد في قطاع غزة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، أن الوزيرين ركزا خلال الاتصال، على بحث السبل الكفيلة بدعم جهود خفض التصعيد في قطاع غزة، وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات، وحث الأطراف على ضبط النفس وتجنيب المدنيين التعرض للمزيد من المخاطر.

اتصال هاتفي بين شكري ووزير خارجية تركيا

من ناحية أخرى، تلقى الوزير سامح شكري اتصالاً من هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، تمَّ التباحث خلاله حول سبل تنسيق الجهود الإقليمية لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل من أجل تجنب الدخول في دوامة مفرغة من العنف والتوتر تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.