إنجازات 10 سنوات.. طفرة في تعزيز العلاقات المصرية الخارجية: اتفاقيات وزيارات

شهدت الدولة طفرة هائلة في مجال تعزيز و تعميق العلاقات المصرية الخارجية على كل المستويات الإقليمية والدولية مع العديد من الدول.

فعلى مستوى دول الأمريكيتين نجحت مصر في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية واستئناف الحوار والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2015، وتصدرت مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات الأمريكية المباشرة، بالإضافة إلى زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017 تلبية لدعوة الجانب الأمريكي، وقيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة هامة لواشنطن في أكتوبر 2019.

علاقات مصر الخارجية على مستوى دول الأمريكيتين

وأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن»، الذي يلخص ما تم في التسع سنوات الماضية أن مصر نجحت في تكثيف الزيارات التبادلية مع كندا والدول اللاتينية لتطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، بجانب دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع دول الميركسور حيز النفاذ منذ سبتمبر 2017.

على الصعيد الأوروبي

أما على المستوي الأوروبي فحققت مصر إنجازات عدة من بينها:

- استضافة مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية خلال شهر فبراير 2019

- استضافة القاهرة للقمة الأولى من فعاليات آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص عام 2014ً

- اختيار القاهرة مقرا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى عام 2019

- زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى 7G عام 2019 لعرض الرؤية الإفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة بين أفريقيا ودول المجموعة.

- أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا جاءت تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في يونيو 2015

- مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا لطرح رؤية مصر للتوصل لحلول سياسية الأزمات الشرق الأوسط، وكذلك جهودها في مكافحة الإرهاب والتطرف

- توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون التجاري وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بيلاروسيا عام 2019 كأول زيارة لرئيس مصري منذ إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1992.