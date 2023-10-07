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مفاجأة بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي.. مصدر بـ«الحكام» يكشف

كتب:

محمد هانئ
11:08 م | السبت 07 أكتوبر 2023
محمد عواد

محمد عواد

علق مصدر داخل لجنة الحكام، عن قرار محمد معروف، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بشأن طرد حارس الفريق الأبيض محمد عواد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ65.

وقال المصدر لـ«الوطن سبورت»: «قرار محمد معروف، بطرد محمد عواد حارس الزمالك، قرار خاطئ، إذ أوضحت لقطة الإعادة في الفار، عدم وجود تلامس بين عواد ومهاجم البنك الأهلي كريم بامبو» طالع التفاصيل من هنا.

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