خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن طرد محمد عواد أمام البنك الأهلي

فجر الخبير التحكيمي توفيق السيد، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن طرد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أمام البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من بطولة دوري نايل على ستاد القاهرة الدولي.

وقال «السيد» لـ«الوطن سبورت»: «طرد غير مستحق لمحمد عواد، وقرار غير صحيح من محمد معروف، لاعب البنك الأهلي توجه لجسد محمد عواد، والجميع لاحظ أن عواد حاول الابتعاد عن اللاعب، ولا أعرف كيف احتسب الحكم الطرد بعد العودة لتقنية الفيديو».

وكان محمد معروف احتسب ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بعد ارتطام الكرة في يد إبراهيما نداي قبل إلغاء القرار بعد العودة لتقنية الفيديو.

كريم بامبو سجل هدف الشوط الوحيدونجح كريم مامبو في تسجيل هدف الشوط الوحيد بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة وجاء الهدف بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد صبحي الذي دخل بديلا بعد طرد محمد عواد.