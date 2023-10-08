«تموين الدقهلية»: استمرار الحملات لمنع التلاعب ووصول الخدمة للمواطن

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن استمرار الحملات التموينية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية في الأسواق والمخابز بالدقهلية، وجرى عمل موقع محدد ورقم، يمكن من خلاله تلقي شكاوى المواطنين في أسرع وقت.

استمرار الحملات التموينية

أكد دايرة في «بيان»، أنه جرى عمل نظام جديد من أجل استقبال شكاوى المواطنين، من أجل الحفاظ على وصول رغيف العيش بالمستوى الذي يليق بالمواطن، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

وأشار إلى أن استمرار الحملات التموينيه بالدقهلية يأتي للأسباب التالية:

- التأكد من انتظام العمل بالمخابز، وعدم توقفها بدون أذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج.

- التأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

- التأكد من نظافة أدوات العجين، والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به، وأن الجميع يعمل بكامل طاقته من أجل وصول رغيف العيش بالمستوى الذي يليق بالمواطن، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدوله للمواطنين.

تغيير نظام الرقابة علي المخابز

وأشار إلى أنه جرى تغيير نظام الرقابة على المخابز، بما يتوافق مع الصالح العام للمواطن والدولة في تجربة فريدة، للتأكد من توافر الدعم للمواطنين، والحفاظ عليه من التصرف، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من هنا، أو الخط الساخن «16528» أو تطبيق «في خدمتك» على «Google Play» لمستخدمي هواتف الاندرويد، أو من خلال إرسال رسالة عبر صفحتنا.