كبس 163 ألف فدان قش أرز لمحاربة التلوث البيئي بكفر الشيخ

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أن الآلاف من مزارعي محصول الأرز الشعير، كبسوا قش الأرز الشعير، بواقع 163 ألف فدان، مشيرا إلى أن عملية تحويل كبس قش الأرز، تصب في المقام الأول على المزارعين، جراء استخدامها كعلف للماشية، وكذلك تساهم في الحد من التلوث البيئي.

كبس قش الأرز في كفر الشيخ

وأوضح «ناجح»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية الاستفادة من قش الأرز كعلف دائم للماشية على مدار فصل الشتاء، يوفر الكثير من شراء الأعلاف على مربي الماشية، كما يساهم في الحد من التلوث البيئي واعتدال المناخ بشكل كبير، لمنع بعض المزارعين من عملية حرق قش الأرز، دون الاستفادة منه، التي ينتج عنها تلوث الهواء، وتكوين السحب السوداء.

تكلفة كبس فدان قش الأرز في كفر الشيخ

أشار إلى أن عملية تحويل و«كبس قش الأرز»، سهلة للغاية، حيث يستغرق الفدان الواحد عبر الميكنة الزراعية نحو 800 جنيه، إذ بلغ سعر بالة قش الأرز الواحدة من 4 حتى 5 جنيهات، لافتا إلى أنه يتوافر كميات كبيرة من قش الأرز في محافظة كفر الشيخ، نظرا لأن المحافظة تزرع نحو 338 ألف فدان قش أرز.