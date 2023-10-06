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أسعار الأرز الشعير اليوم.. «عريض الحبة» يتراجع 500 جنيه في الطن

كتب:

خير الله فؤاد
11:45 ص | الجمعة 06 أكتوبر 2023
الأرز الشعير

الأرز الشعير

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير اليوم سجلت تراجعا جديدا لليوم الثاني على التوالي، بقيمة 250 جنيها في سعر الطن.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأوضح «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم شهدت تراجعا في الطن الواحد بنحو 500 جنيه على مدار يومين، لافتا أن الأرز عريض الحبة تراجع بنحو 500 جنيه في الطن أيضا، وجاءت أسعاره كالتالي:

- سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 15 ألف جنيه.

- سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 14 ألف جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة

وأضاف أيضا أن الأرز الشعير اليوم شهد وفرة كبيرة للغاية للمعروض سواء داخل الأسواق الحرة أو المتاجر على نطاق محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ تنتجان 82% من محصول الأرز الشعير خلال موسم حصاد عام 2023 الجاري.

 

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