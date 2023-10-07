مسؤول سابق بالخارجية: مشهد اليوم كان متوقعاً ويقود لردود فعل إسرائيلية عنيفة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ استفزازات الجانب الإسرائيلي للداخل الفلسطيني، غير مسبوقة على مدار الأشهر الماضية، متوقعاً أن يسفر مشهد اليوم ويقود بلا شك، إلى ردة فعل إسرائيلية عنيفة، بعد سقوط ضحايا وشهداء كثر، مذكراً بأوضاع مرت على غزة سابقاً، في أعوام 2007، و2009، و2014، و2016.

حجازي: استمرار الممارسات الاستفزازية الاسرائيلية

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي والمُذاع على شاشة «الحياة»، مساء اليوم السبت، أنَّه كلما استمرت الممارسات الاستفزازية الاسرائيلية التي تطول المقدسات الإسلامية، مع أوضاع دولية ضاغطة لا تؤدي إلى حلول للقضية الفلسطينية، سنرى تفاقم للأوضاع بالأراضي المحتلة.

كل الاحتمالات ممكنة إذا ما تفجرت حرب

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه رداً على احتمالية بدء تحركات في جبهة جنوب لبنان، إذا ما اشتدت الهجمات العنيفة على الفلسطينيين: «إذا ما بدأت حرب لا تعرف كيف تنهيها، وإذا ما بدأ المشهد يتفجر فكل الاحتمالات ممكنة، ونأمل أن تكون دعوة مصر للأطراف والعالم لتحمل مسؤوليته هي الصوت الذي يجب على جميع الأطراف سماعه في هذه المرحلة حقنا للدماء وإطلاق عملية سياسية وإعادة الحقوق».