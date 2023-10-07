مساجد وكنائس جديدة بالمنيا.. دولة المواطنة ترفع شعار «يحيا الهلال مع الصليب»

قدمت الدولة المصرية نموذجا للتعايش السلمي والتعاون البنّاء بين الأديان ليكون مصدر إلهام للمجتمعات الأخرى في جميع أنحاء العالم، للتعايش جنبًا إلى جنب والتعاون في بناء دولة مزدهرة ومتناغمة، فالقيادة السياسية أدركت قيمة المواطنة، فلم تدخر جهداً لترسيخ حرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد وبدأ مرحلة بناء مصر الحديثة بشكل يليق ببلد عريق، فاهتم كثيرا بالشكل المعماري لبيوت الله مع التخطيط ببناء دور عبادة بجميع المناطق الجديدة بشكل مخطط ومنظم.

في أغسطس الماضي أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن توفيق أوضاع 79 كنيسة ومبنى خدمياً، موضحا أن المنيا من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في تقنين أوضاع الكنائس.

مسلمون يشاركون في بناء الكنائس

«من الخيمة إلى الكنيسة»، بهذه العبارة يعبِّر جرجس يعقوب، من قرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا، عن التحول الكبير الذي حدث في قريتهم، حيث كانوا يعيشون بدون كنيسة، وكان بناؤها حلمًا بعيد المنال، لكن خلال السنوات السابقة، تحقق هذا الحلم وتم افتتاح كنيسة ماري جرجس، وقد شارك في بنائها المسلمون الذين ساهموا في جمع التبرعات والعمل الجماعي، وتم تصميم هذه الكنيسة لكي يتمكن الأهالي من أداء الصلوات في قريتهم بدلاً من الذهاب إلى القرى المجاورة، وقد تم تحقيق ذلك بفضل التعاون والمحبة، وقد شارك الجميع، بغض النظر عن ديانتهم، في التبرع لبناء الكنيسة، مما يعكس مدى الحب والتسامح الذي يتسم به المجتمع.

عماد صموئيل، أعرب عن سعادته بإنشاء «كنيسة شهداء الوطن والإيمان» في قرية العور بمركز سمالوط، والتي تم بناؤها تخليدًا لذكرى 21 شهيدًا قُتلوا في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي، وشدد على أن الكنائس لا تقتصر دورها على الصلوات فحسب، بل لها أيضًا دور اجتماعي يتجلى في الخدمات الملحقة بها مثل المستوصفات الطبية ومكاتب الخدمة للمحتاجين، وقد ركز على أن رعاية الدولة لهذه المباني وتجديدها تعتبر دعوة مباشرة للأقباط للمشاركة الفعالة في بناء الوطن وتقديم مساهمتهم في رفعة المجتمع.

المسجد الكبير في قرية إطسا المحطة، المجاورة للكنيسة، يؤذن به لأداء الصلاة، ويتوجه المسلمون من القرية المشاركون في بناء الكنيسة الجديدة لأداء الصلاة وبعد ذلك، يعودون للاستمرار في أعمالهم التي يقدمونها بشكل مجاني لصالح الكنيسة، حيث أشاد القس شنودة نمر عياد، راعي كنيسة "الشهيد العظيم مارجرجس"، بالروح الطيبة التي تربط المسلمين والأقباط في القرية، وكيف أنهم يعيشون في سلام وتعايش، مؤكدا أن الكنيسة تمثل مركزًا للتجمع الاجتماعي والتفاعل الثقافي بين الجميع.

إنشاء 94 مسجدا جديدا خلال 6 سنوات

لم تهتم دولة المواطنة ببناء الكنائس وتوفيق أوضاعها فحسب، ففي محافظة المنيا تم إنشاء 94 مسجدا جديدا خلال 6 سنوات، حتى وصل عدد المساجد إلى 4600 مسجد في عام 2020 بجميع القرى والنجوع وبدأت الأوقاف في إعادة تخطيط المساجد التي تحتاج إلى إحلال وتجديد بما يليق ببيوت الله.

وقبل عام واحد أعلنت أوقاف المنيا عن افتتاح عدد من المساجد الجديدة والتي تم إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة مع التصاميم المعدة لها والتي تليق ببيوت الله خلال الفترة الماضية.

وأكد المهندس محمد سعداوي مدير الإدارة الهندسية بأوقاف المنيا، أن المساجد الجديدة التي يتم إحلالها وتجديدها يتم بناؤها بالالتزام بالاشتراطات التي تحددها الوزارة من حيث إضفاء الطابع الإسلامي ونماذج الأبواب والشبابيك والقبة والمئذنة فالتصميم يفي باحتياجات المواطنين بدور العبادة، مع مراعاة التخطيط والسعة والتصميم الذي يليق ببيوت الله وعمارها.

وقد أشاد أحمد علي، من مدينة المنيا، بأعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة مسجد الفولي بمدينة المنيا والمنطقة المحيطة به حيث يعد المسجد أحد أهم وأقدم المساجد بالمحافظة، وأحد المعالم المهمة بالمدينة، ويعد مقصدا للأهالي من شتى بقاع الجمهورية.

وأشاد سراج صلاح، من أهالي قرية صفط اللبن، بتطوير المسجد الكبير في القرية وصيانة دورات المياه ودهان الواجهات والحوائط الداخلية وأعمال صيانة للكهرباء وزيادة الإضاءة بالمنطقة المحيطة بالمسجد.

وقال أحمد وجيه، من شباب أبوقرقاص، إن التطور في بناء الكنائس والمساجد والتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين مثالًا للتسامح والتعاون الديني والثقافي في مصر، ويعكس ذلك التعاون الإيجابي لبناء مجتمع متعدد الثقافات والتعايش السلمي بين الأديان المختلفة.