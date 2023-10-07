رئيس وزراء فلسطين يدعو أوروبا للعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلاده

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى العمل الجدي على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؛ بما يفضي إلى منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال تلقي اشتية اتصالين هاتفيين من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ووزير خارجية المجلس جوزيف بوريل، أكد خلالهما حاجة القضية الفلسطينية لحلول سياسية لا أمنية، وضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني من الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون.

رئيس الوزراء الفلسطيني يحمل إسرائيل كامل المسؤولية

وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني، إسرائيل كامل المسؤولية عما يجري، مؤكدا وحدة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده وحقه في الدفاع عن نفسه.

ودعا اشتية، دول العالم إلى أن تلقى بثقلها لإنهاء الاحتلال الذي يشكل صاعق التفجير الدائم للصراع في المنطقة، طالما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة التي نصت عليها مئات القرارات الدولية طيلة أكثر من سبعة عقود من النكبة التي حلت بشعبنا عام 1948.

وتابع: «ما يجري اليوم نتيجة طبيعية لغطرسة القوة، وإمعان إسرائيل بارتكاب جرائمها المروعة، بحق أبناء شعبنا من خلال عمليات القتل اليومية، والاستيلاء على الأراضي، وإقامة المستوطنات، وإتلاف الممتلكات، والتضييق على الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وترويع الآمنين مثلما جرى في بلدة حوارة قبل أيام».

وأضاف: «ما يجرى اليوم هو أيضا نتيجة طبيعية لصمت العالم عن جرائم الحرق، والمحو، والإبادة الجماعية التي توعد بها غلاة المتطرفين الذين يتولون الحكم في إسرائيل؛ أبناء شعبنا، والتلويح بارتكاب نكبة جديدة؛ وفق ما أطلقوا عليها خطة حسم الصراع بالقتل والتهجير».

وقال إن من حق الشعب الفلسطينى الدفاع عن نفسه، وأرضه وممتلكاته، وحماية مقدساته، عندما لا يتم الاستماع لصوته، والاستجابة لتحذيراته المتكررة من خطورة التداعيات التي تترتب على مواصلة حصار شعبنا في قطاع غزة، ومواصلة اقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة وانتهاك المقدسات، ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في كنيسة القيامة، وتغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

استشهاد أكثر من 200 مواطن

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لحمل إسرائيل على وقف قصف منازل المواطنين في القطاع، الذي تسبب حتى الآن باستشهاد أكثر من 200 مواطن من النساء والأطفال، والشيوخ وإصابة المئات بجروح.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى إنه من الوهم الاعتقاد بأن تحقق إسرائيل السلام دون أن ينعم الشعب الفلسطينى بالحرية وإقامة الدولة المستقلة.