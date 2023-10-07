أحمد موسى: الشعب الفلسطيني حقه يدافع عن أرضه.. وطوفان الأقصى درس جديد للمحتل

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن عملية طوفان الأقصى نجحت بنسبة 100% وحققت الهدف، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يترك أرضه منذ عام 1948 وسيظل مدافعا عنها حتى آخر نفس.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خطورة من قيام حزب الله بعملية نوعية من جنوب لبنان حال شن تل أبيب عملية واسعة ضد قطاع غزة.

رد فعل المجتمع الدولي

واستنكر أحمد موسى، رد فعل المجتمع الدولي على ما يحدث في فلسطين، متسائلا: ألم ير شهداء فلسطين، ولما يكيل بمكيالين ويعطي الأسلحة لإسرائيل.

وقال: الموضوع يختلف عن كل مرة كان يصدر فيها بيان شجب وإدانة من الأمم المتحدة، والقادم أصعب مما حدث اليوم والذي يختلف كليا عن أحداث عن الـ 70 عاما الماضية.