تعيين الدكتور عبد العزيز مندوه رئيسا للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية

أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارا بتكليف الشيخ الدكتور عبد العزيز مندوة، رئيسًا جديدًا للإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، قادماً من منطقة مطروح الأزهرية خلفًا للشيخ الشيخ خميس محمد.

السيرة الذاتية للدكتور عبد العزيز مندوه

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية السيرة الذاتية للدكتور عبد العزيز مندوه، بحسب ما أعلنته للإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

مناصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الجديد

- كان يشغل منصب مدير عام المواد الشرعية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية

- ولد الدكتور عبدالعزيز مندوه عبدالعزيز أبوخزيمة وشهرته «عبدالعزيز مندوه»، في محافظة البحيرة

- نال الإجازة العالية «الليسانس»، من كلية الشريعة والقانون، قسم الشريعة الإسلامية عام 1999 م من جامعة الأزهر بتقدير جيد مرتفع.

- حصل علي دبلوم عام في التربية جامعة الأزهر سنة 2014

- نال درجة الماجستير في السياسة الشرعية، بتقدير ممتاز في موضوع الحماية الدولية للأطفال عام 2010

- نال درجة الدكتوراه في السياسة الشرعية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولي، عن موضوع الاستغلال الجنسي والجسدي للأطفال.

- ابتعث إلي دولة إندونيسيا في الفترة 2010 إلى 2013، ثم عين وكيلاً لمعهد العلوم الإسلامية بالأزهر الشريف

وعين مدير لإدارة الرواق الأزهري بالبحيرة.

مؤلفات الدكتور عبدالعزيز مندوه

- له العديد من المؤلفات منها «الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، الاستغلال الجنسي والجسدي للأطفال، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام».