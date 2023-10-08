وكيل «صحة الشرقية»: هؤلاء الأطفال يحتاجون للمكملات الغذائية

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن المكملات الغذائية للأطفال، تؤدي لتحسين الصحة العامة، والوصول إلى معدل نمو جيد.

أطفال يحتاجون للمكملات

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأطفال الذين يحتاجون للمكملات، هم الذين لا يحتوي نظامهم الغذائي على كميات كافية من الخضروات والفواكه والعناصر الغذائية والفيتامينات، والأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعة والأطعمه المصنعة، والذين لديهم مشكلة في الامتصاص، ومن لديهم حساسية طعام.

معلومات يجب إبلاغها للطبيب عند وصف مكمل غذائي

حول المعلومات اللازم إبلاغها للطبيب عند وصف مكمل غذائي للطفل، قال: «إذا كان الطفل يتناول عقاقير طبية أو مكملات غذائية أخرى، ووجود حساسية من دواء أو طعام معين، وإذا كان المكمل الموصوف به عنصر الفلوريد والطفل لديه مشكلة في العظام أو المفاصل أو الكلى».

وأضاف لمنع التداخلات الدوائية مع المكملات الغذائية، لا يجب إعطاء المكملات الغذائية إلا بعد أو قبل هذه العناصر بساعتين على الأقل، وهي:

1- مضادات الحموضة التي تحتوي على الألمنيوم والماغنسيوم

2- المكملات التي تحتوي على كالسيوم

3- الألبان ومشتقاتها

إرشادات عامة لتناول المكملات الغذائية

1- عند نسيان جرعة يجب أخذها عند التذكر أو ننتظر لميعاد الجرعة التالية، ولا يجب أبدا اخذ جرعتين معا

2- تؤخذ المكملات الغذائية تبعا لنوعها، إما على معدة خالية أو مع الطعام لتقليل المغص

3- عند شرب جرعات زائدة من المكمل الغذائي، يجب التوجه للطبيب فورا، لأن بعض الأنواع قد تسبب تسمم

4- المكملات الغذائية لا تعطى احتياطيا، ولا تعطى إلا تحت إشراف الطبيب

5- تحفظ في مكام جاف مظلم بعيدا عن الضوء والحرارة، وبعيدا عن متناول الأطفال.