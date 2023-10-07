ضوابط وموعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية

قدم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، اليوم، أوراق ترشح الأخير للهيئة الوطنية للانتخابات، في اليوم الثالث لفتح باب الترشح.

ومن المقرر أن تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم في 9 نوفمبر المقبل، وتنشرها الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، وفقا للجدول الزمني المعلن من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.

نص المادة 17 من قانون الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة 17 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن «لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه».