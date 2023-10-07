 جلسة حوارية لمستقبل وطن بالفيوم لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، جلسات حوارية في عدة مراكز، تحت عنوان «الشباب والمشاركة السياسية» لتعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية خلال الانتخابات الرئاسية 2024، فضلًا عن توعيتهم حول مشروعات حياة كريمة وأهميتها وما فعلته في قرى الريف المصري، بالإضافة إلى توعيتهم بالفرص التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لهم.

ونظمت أمانة مستقبل وطن بمركز إطسا، جلسة حوارية بعنوان «من الشباب إلى الشباب» في قرية قلمشاه بدائرة المركز، التي حضرها عشرات الشباب من القرية والقرى المجاورة، حيث ناقشتهم في تعزيز دورهم بالمشاركة السياسية خلال انتخابات الرئاسة.

فرص مميزة من وزارة الشباب والرياضة

وتحدثت الندوة عن اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتوفير فرص مميزة للشباب من خلال الدورات التدريبية، والبرامج التأهيلية، ونماذج المحاكاة، والمعسكرات التدريبية والترفيهية بمراكز الشباب.

الرقابة الشعبية على حياة كريمة

وتناولت الندوة، مشروعات حياة كريمة بمختلف أنواعها، والتي تقام في الوحدة المحلية بقلمشاه، فضلًا عن آليات المتابعة والرقابة الشعبية الحقيقية من الشباب.

من ناحيتها نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سنورس، جلسة حوارية بعنوان الشباب والمشاركة السياسية، التي دارت حول تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية أيضًا، وأبرز التحديات التي تقابل الشباب خلال هذه الفترة، والتحدث عن بعض المشروعات القومية المميزة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.