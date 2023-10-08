هل الاقتصاد هو المحرك الأساسي للعلاقات بين الدول؟.. خبير يجيب

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنَّ القول بأن الاقتصاد محرك أساسي للعلاقات بين الدول يتفاوت من منطقة لأخرى، وكذلك طبيعة العلاقة بين بلدين، موضحاً أنه يعد محركا رئيسيا للعلاقات في منطقتنا العربية، بخلاف بقية مناطق العالم التي يحكمها أكثر النظريات السياسية والأيديولوجيات.

نافع: مساران للعلاقات العربية الإيرانية.. الاقتصادي الأبرز

وأضاف «نافع»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّه بالنسبة إلى مسألة العلاقات العربية الإيرانية فهناك مساران؛ الأول مسار أمني وسياسي والآخر اقتصادي، قائلاً: «بدا من أغلب مداخلات المراقبين وتعليقاتهم، أن المسار الاقتصادي هو الأوفر حظاً بالمنطقة وبين البلدين تحديداً».

الأرقام لا تكذب ويمكن قياس فوائد العلاقات والعائد منها على البلدين بوضوح

وتابع الخبير الاقتصادي، أنَّ المسار الاقتصادي في العلاقات السعودية الإيرانية يسير بشكل أسرع من أي مسار آخر، نتيجة اضطراب الأيديولوجيات وأنَّ التعهدات بعدم التدخل ونشر المذهب الشيعي لا تزال جميعها رهن التقييم، وذلك بخلاف المسار الاقتصادي الواضح فالأرقام لا تكذب، والفوائد التي تعود على كافة الأطراف يمكن قياسها بشكل واضح وصريح.