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«متحدث الخارجية»: الدبلوماسية المصرية تعمل بتوازن وحكمة في العلاقات الدولية

كتب:

محمد أيمن سالم
03:19 ص | الثلاثاء 18 يوليو 2023
المتحدث باسم وزارة الخارجية

المتحدث باسم وزارة الخارجية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سياسة مصر الخارجية، لعبت دورا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، بجانب الدفاع عن شرعية 30 يونيو، من خلال التواصل مع دول العالم كافة.

أولويات الدبلوماسية المصرية

أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال برنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الانفتاح على العالم، يعد من أبرز أولويات الدبلوماسية المصرية والسياسة الخارجية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية، تبنت مواقف في المحافل الدولية، وكذلك بالقرارات التي طرحت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتزمت فيها بمبادئ الميثاق الخاصة بعدم الاعتداء، وضرورة احترام سيادة الدول، ووقوفها إلى الشرعية الدولية، فيما يتعلق بقواعد القانون الدولي.

السياسة الخارجية المصرية

أوضح «أبو زيد»، أن السياسة الخارجية المصرية متوازنة في العلاقات مع الدول، كذلك تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الصين والهند وتعزيز التقارب مع أفريقيا، وتقف أمام محاولات تسيس المنظمات الإقليمية أو الفنية، لافتا إلى أن مصر دعت إلى عدم تسيس هذه المنظمات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تمكنت من رسم ملامح واضحة، تتوافق مع توجهات وأهداف المبادئ التي تتأسس عليها الجمهورية الجديدة، من خلال سياستها الخارجية، كما انضمت مصر إلى المبادرة الإفريقية؛ للتعبير عن موقف إفريقيا القلق للغاية من تداعيات هذه الحرب وتداعياتها، على أزمة الغذاء العالمية وسلاسل الغذاء ووفرة الأسمدة.

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بقلم محمد أيمن سالم